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Экономика

Гордума одобрила корректировку бюджета Нижнего Новгорода 2021 года на 67,3 млн рублей

14 декабря 2021 11:48  [95] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гордума одобрила уменьшение доходной и расходной частей бюджета Нижнего Новгорода 2021 года на 67,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания Гордумы 14 декабря.

Заместитель директора департамента финансов администрации города Владимир Лакасев сообщил, что корректировка межбюджетных трансфертов на 13 млн рублей и собственных доходов на 54,3 млн рублей связана с приведением бюджетных ассигнований к суммам контрактов, а также фактическим исполнением и сложившейся экономией.

За счет средств межбюджетных трансфертов Нижнему Новгороду будут выделены 100 млн рублей на проведение мероприятий в рамках "Новогодней столицы России", субвенции на образовательный процесс муниципальным детским садам (79,1 млн рублей) и частным детским садам и школам (3,3 млн рублей), а также 60 млн рублей на строительство автомобильной дороги от ЖК "Анкудиновский парк".

Из средств собственных доходов 57,6 млн рублей будет выделено на возмещение затрат МП "Нижегородэлектротранс", 5,7 млн рублей - МП "Дорожник". На увеличение фонда оплаты труда учреждений культуры для достижения целевых показателей будет выделено 16 млн рублей.

Кроме того, на основании обращений депутатов из резервного фонда на поддержку учреждений социальной сферы города и ТОСов будет выделено 0,2 млн рублей.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год составит 45,8 млрд рублей, расходы – 47,8 млрд рублей, дефицит – 1,97 млрд рублей.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Городская дума
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