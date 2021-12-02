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Экономика

Депутаты комиссии Думы Нижнего Новгорода одобрили выделение средств для предупреждения банкротства МП "Дорожник"

13 декабря 2021 14:58  [2] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссий Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике, а также по экономике, промышленности и предпринимательству одобрили выделение средств для предупреждения банкротства МП "Дорожник" на совместном заседании 13 декабря. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания.

Директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин доложил, что в этом году город получил экономию в результате конкурсных процедур в размере 96,7 млн рублей.

Эти средства планируется направить следующим образом:

- 57,6 млн рублей - на возмещение затрат МП "Нижегородэлектротранс";
- 27,9 млн рублей - на увеличение фонда оплаты труда учреждений культуры, МКУ "ГлавУКС" и МКУ "Нижегороджилагентсво" для достижения целевых показателей;
- 5,7 млн рублей - на предупреждение банкротства МП "Дорожник", которое этой зимой занимается содержанием дорог в Сормовском и Нижегородском районах.

Кроме того за счет межбюджетных трансфертов в 2021 году планируется увеличить расходы на 242,8 млн рублей, в том числе:

- 100 млн рублей - на проведение мероприятий фестиваля "Новогодняя столица России";
- 79,1 млн рублей - субвенция на образовательный процесс муниципальным детским садам;
- 60 млн рублей - на строительство автомобильной дороги от ЖК "Анкудиновский парк";
- 3,3 млн рублей - субвенция на образовательный процесс частным детским садам и школам;
- 0,4 млн рублей - гранты образовательным организациям.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета города на 2021 год составит 45,8 млрд рублей, расходная – 47,8 млрд рублей, дефицит – 1,97 млрд рублей.

Решение о внесении изменений в бюджет будет принято на заседании 14 декабря.

Напомним, что в ноябре доходная и расходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год были увеличены на 907 млн рублей.

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Теги:
Бюджет Городская дума
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