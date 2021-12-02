Парковка будет запрещена на участке переулка Аристова с 4 января Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковка будет запрещена на участке переулка Аристова с 4 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Cогласно информации, речь идет об участке переулка Алексея Аристова напротив дома №35 по улице Краснозвёздной.

Отмечается, что изменения в организации движения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда транспортных средств.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке дороги пр. Ленина приостановят почти на два месяца.