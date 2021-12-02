Тридцать трамвайных вагонов в Нижнем Новгороде украсят гирляндами к Новому году Общество

Фото: из соцсети Instagram, Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тридцать трамвайных вагонов украсят гирляндами к Новому году. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Праздничные трамваи уже начали выходить на линию. Сегодня нижегородцы могли увидеть украшенный вагон на маршрутах №6 и 7.

Напомним, салоны нижегородского электротранспорта начали готовить к Новому году на прошлой неделе. В них появились гирлянды, мишура, праздничная аппликация, плакаты и новогодние шары.

Стилизованный транспорт будет курсировать по улицам города до окончания новогодних праздников.