Тридцать трамвайных вагонов в Нижнем Новгороде украсят гирляндами к Новому году

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Тридцать трамвайных вагонов украсят гирляндами к Новому году. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.
Праздничные трамваи уже начали выходить на линию. Сегодня нижегородцы могли увидеть украшенный вагон на маршрутах №6 и 7.
Напомним, салоны нижегородского электротранспорта начали готовить к Новому году на прошлой неделе. В них появились гирлянды, мишура, праздничная аппликация, плакаты и новогодние шары.
Стилизованный транспорт будет курсировать по улицам города до окончания новогодних праздников.
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