Нижегородский Gold's Fitness оштрафовали на 256 тысяч рублей за отравление ребенка в бассейне в 2019 году Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский фитнес-клуб оштрафовали на 256 тысяч рублей за отравление ребенка хлором в бассейне. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Инцидент произошел 6 февраля 2019 года во время занятия - в чашу бассейна вместе с водой поступил хлор.

В результате произошедшего ребенок был доставлен в детскую областную больницу, где проходил лечение. После этого родителям пришлось обратиться к психологу, поскольку у ребенка развились проблемы с дыханием.

Ответчик признал исковые требования, но высказал мнение, что сумма требований завышена.

Суд удовлетворил исковые требования истцов частично. Фитнес-клуб должен выплатить семье пострадавшего ребенка денежные средства в размере 26 236 рублей, компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, речь идет о клубе Gold's Fitness на ул.М.Горького. При групповом занятии в бассейне восьмерым посетителям в возрасте от 8 до 15 лет стало плохо. Судебно-медицинские экспертизы показали, что четверым потерпевшим причинен легкий вред здоровью.

Ранее сотрудника фитнес-клуба оштрафовали на 150 тысяч рублей. Следствие установило, что главный инженер фитнес-клуба, ввиду небрежности и халатного отношения к обязанностям, допустил нарушение санитарно-эпидемиологических правил при подготовке воды, подаваемой в чашу бассейна фитнес-клуба, что и повлекло массовое отравление людей.