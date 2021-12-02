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Общество

Ещё один житель Нижнего Новгорода Николай Шишкин отметил 100-летие

15 декабря 2021 18:38  [62] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ещё одному жителю Нижнего Новгорода, участнику Великой Отечественной войны Николаю Федоровичу Шишкину исполнилось 100 лет. Поздравить ветерана с юбилеем лично приехал глава города Юрий Шалабаев. Он вручил ветерану памятные подарки и пожелал ему здоровья и долгих лет жизни.

"Николай Фёдорович принимает поздравления со столетием и строит дальнейшие планы, потому что, как он мне рассказал, сидеть без дела он не привык. И это неудивительно, при такой насыщенной и яркой жизни - Николай Федорович ушёл на фронт 19-летним юношей, прошёл всю войну. Его трудовой стаж - 54 года. При этом он всегда уделял большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи, вёл активную общественную деятельность", - отметил Юрий Шалабаев.

Дочери ветерана рассказали Юрию Шалабаеву, что в последнее время по состоянию здоровья их отец больше не может самостоятельно выходить на улицу, поэтому они обратились в ДУК с просьбой оборудовать пандус для коляски, на которой ветеран смог бы выезжать на улицу, но решение по их вопросу пока не принято. Юрий Шалабаев дал поручение главе администрации Советского района Сергею Колотову проконтролировать исполнение работ по установке пандуса.

По словам родственников, каждый год в день рождения Николая Шишкина его приезжают поздравлять все, кого он восхищает личным примером. Сам Николай Фёдорович в день рождения о войне почти не говорит и шутит, что его жизнь начала новый отсчёт – со второго столетия.

"Видимо, я сделал ещё не все дела, потому что пошёл мой второй век. Начинаю с чистого листа, и буду продолжать ещё трудиться в меру сил, здоровье есть, внимания мне хватает. Много было тревог и переживаний в моей жизни и в военное время, и в гражданское, но всё пережито. И, наверно, за мои труды, мою веру в справедливость мне предоставлена такая жизнь в окружении близких людей", - поделился юбиляр.

Николай Федорович родился 14 декабря 1921 года в Кировской области в многодетной крестьянской семье. В 1940 году после окончания школы был призван на срочную службу в Красную Армию и направлен на учебу в военную школу младших авиаспециалистов в Умань. После обучения был направлен мотористом в 254 истребительский авиаполк Киева. Во время Великой Отечественной войны не только ремонтировал бомбардировщики ПЭ-2, но и сам летал на них. Участвовал в боях Юго-Западного, Сталинградского, I Украинского и Донецкого фронтов.

После демобилизации вернулся в свою родную деревню, откуда впоследствии семья Шишкиных переехала в Архангельск.

Более 20 лет Николай Федорович посвятил Северному флоту. В 1970 году стал главным инженером Комбината бытового обслуживания, а затем и его директором. Свою трудовую деятельность Шишкин завершил на посту управляющего треста бытовых предприятий г. Архангельска. После выхода на пенсию еще до 1996 года работал мастером по ремонту оборудования Комбината бытового обслуживания. а уже в 2001 году переехал на постоянное место жительства в Нижний Новгород.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.", "За трудовое отличие", юбилейными медалями.
В 2019 году ему присвоено Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области" за активную общественную работу среди ветеранов и военно-патриотическую работу с подростками.

Напомним, в Нижнем Новгороде проживает 71 ветеран в возрасте 100 лет и старше - 63 женщины и 8 мужчин. 100-летний юбилей в этом году отмечают 53 долгожителя, из них – 11 участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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Теги:
Ветераны Юбилеи и праздники Юрий Шалабаев
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