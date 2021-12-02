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Происшествия

Квартира сгорела в многоэтажном доме на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде

15 декабря 2021 19:58  [73] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пожар в жилой квартире произошёл вечером 15 декабря в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже в многоквартирном доме №12 корп. 2 на улице Надежды Сусловой поступило на пульт оперативной службы в 16:22.

Когда на место прибыли первые пожарные расчёты, в квартире горело имущество. Пожарные эвакуировали из дома 25 человек, в том числе 4 детей.

В 17:23 сотрудники МЧС ликвидировали на площади 20 кв.м. Погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве. Причина пожара устанавливается.

В ГУ МЧС по Нижегородской области подчеркнули, что если бы сообщение о пожаре поступило позже, то последствия могли быть серьёзнее, поскольку возле дома затруднён проезд из-за припаркованных автомобилей местных жителей. В данном конкретном случае, поскольку было рабочее время, места для проезда автоцистерны хватило, но минимально.

Сотрудники пожарно-спасательной службы обратились к нижегородцам с просьбой не перегораживать проезд для спецтехники, ведь это может стоить чьей-то жизни.

Напомним, вечером 14 декабря более 100 человек пришлось эвакуировать из гостиничного комплекса "Абсолют" в Сормовском районе из-за пожара в сауне.

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Теги:
МЧС Пожар Советский район
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