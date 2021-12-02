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Общество

Молочный раздаток в 6 микрорайоне на Автозаводе открылся после модернизации

16 декабря 2021 17:36  [53] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

После модернизации вновь открылся молочный раздаток в 6 микрорайоне Нижнего Новгорода, расположенном на Автозаводе. Об этом сообщили в городской администрации.

В молочном раздатке по адресу: 6 микрорайон,11 обслуживается 600 детей.

В здании обновили входные группы, обустроили пандусы, поменяли электрооборудование и трубы. По мнению местных жителей, раздаток стал уютнее, просторнее и доступнее для приходящих с колясками.

Напомним, на модернизацию "Молочной кухни" из городского бюджета было выделено 20 млн рублей. На эти деньги был проведен ремонт двух производственных баз - на Автозаводе и в Нижегородском районе, а также 37 из 47 существующих молочно-раздаточных пунктов.

На сегодняшний день 28 раздатков уже приняты после ремонта, остальные будут приняты до конца года.

Кроме того, была проведена модернизация производства. В процессе приобретения находится закупка новых котлов для молочных кухонь. На следующий год запланирована закупка оборудования и фургонов-холодильников для доставки продуктов в раздаточные пункты.

Директор МБУЗ "Молочная кухня" Евгений Пороховой рассказал, что в следующем году в нижегородских раздатках появится новая продукция молочной кухни и сопутствующие товары других производителей.

Молочные кухни и раздаточные пункты работают 6 дней в неделю, в субботу родители могут получить продукты на два дня. Стоимость выдаваемого бесплатного питания в месяц соответствует сумме ежемесячной денежной компенсации для детей до года – это 1482 рубля, от года до двух лет – 1003 рубля.

"Молочная кухня" обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".

Подробную информацию можно получить в детской поликлинике у участкового педиатра по месту жительства, либо на сайте МБУЗ "Молочная кухня", или в официальной группе во "Вконтакте".

Адреса всех молочно-раздаточных пунктов МБУЗ "Молочная кухня" размещены по ссылке.

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Теги:
Молочная кухня Ремонтные работы
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