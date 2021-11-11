Почти 40 молочных раздатков отремонтировали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 40 молочных раздатков отремонтировали в Нижнем Новгороде. Об этом рассказала директор департамента по социальной политике администрации города Галина Гуренко в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 18 ноября.

Ранее по инициативе комиссии МБУЗ "Молочная кухня" на региональном уровне была изменена формула расчета субвенции учреждению.

По словам Галины Гуренко, "Молочной кухне" было выделено 20 млн рублей. На эти деньги был проведен ремонт молочной кухни на Автозаводе и в Нижегородском районе, а также 37 из 47 существующих молочно-раздаточных пунктов. Кроме того, была проведена модернизация производства. В процессе приобретения находится закупка новых котлов для молочных кухонь. На следующий год запланирована закупка оборудования и фургонов-холодильников для доставки продуктов в раздаточные пункты.

В ходе заседания председатель комиссии Инна Ванькина обратила внимание на цены продуктов для тех детей, кому не положены бесплатные кисломолочные продукты.

"Очень прошу в вопросе ценообразования быть максимально внимательными и стараться сдерживать цены на продукты. Очень важно, чтобы нижегородцы имели возможность приобретать качественный молочный продукт по приемлемым ценам", - сказала она.

Согласно информации главы департамента, нижегородскими молочными кухнями разработан 21 стандартизированный набор продуктов, которые дети могут получить в зависимости от состояния здоровья. Например, для детей-аллергиков предусмотрены сухие адаптированные молочные/безмолочные смеси и каши.

Молочные кухни и раздаточные пункты работают 6 дней в неделю, в субботу родители могут получить продукты на два дня.

Ранее сообщалось, что региональными властями прорабатывается вопрос о включении производимой здесь молочной продукции в меню детских садов и школ. Предлагается дополнить существующий школьный рацион продукцией молочных кухонь и таким образом продлить потребление полезных продуктов уже в школе.