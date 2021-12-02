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Подрядчика по уборке снега сменили в Нижегородском районе. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на главу администрации Нижегородского района Илью Лагутина.
По его словам, смена подрядчика произошла из-за существующих проблем с уборкой снега и наледи в районе.
Планируется, что теперь ежедневно в парках, на набережных и центральных улицах Нижегородского района для уборки снега будут задействованы более 100 рабочих, а также более 30 единиц спецтехники.
Напомним, что запрет на парковку в центре города продлен до 15 марта.
Ранее сообщалось, что более 110% от нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за 20 дней декабря.
Дорожная техника и рабочие работают на максимуме своих возможностей: на улицах трудятся около 400 единиц спецтехники и 1000 дорожных рабочих.
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