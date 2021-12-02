Более 110% от нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за 20 дней декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За 20 дней декабря в Нижнем Новгороде выпало 114% от нормы осадков. При норме 59 мм осадков выпало уже 67 мм. Об этом сообщили в администрации города, ссылаясь данные мониторинга климатических данных сайта pogodaiklimat.ru.

Напомним, только за 7 и 8 декабря количество выпавших осадков достигло 40-50% от нормы декабря.

Только за минувшую ночь с улиц города вывезли почти 8 тыс. кубометров снега, а для обработки дорог и тротуаров израсходовали 283 тонны противогололёдных материалов, рассказали в департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Дорожная техника и рабочие работают на максимуме своих возможностей: на улицах трудятся около 400 единиц спецтехники и 1000 дорожных рабочих.

"По центральным магистралям ситуация стабилизировалась – нам удалось обеспечить работу транспортной системы. Понятно, что многие нижегородцы сегодня добирались до работы дольше, чем обычно, но это, к сожалению, неизбежно в сильный снегопад. Сейчас надо обратить внимание на тротуары – многие собственники относятся к уборке своих территорий спустя рукава – особенно это относится к объектам торговли и ДУКам. Здесь мы вместе с АТИ усилим их работу", - отметил начальник отдела содержания улично-дорожной сети дептранса Андрей Курочкин.

В дорожных предприятиях Нижнего Новгорода подчёркивают, что качество и сроки уборки снега во много зависят от количества машин, припаркованных в нарушение ПДД: если бы не было припаркованных автомобилей, снег с одной улицы вывезли бы за три-четыре часа, а так приходится убирать одну улицу почти три дня.

Ранее глава города Юрий Шалабаев поручил штрафовать ДУКи, ТСЖ, объекты торговли и другие ответственные субъекты за ненадлежащее содержание территорий административных и жилых зданий. В частности, за 10 дней АТИ Нижнего Новгорода в связи с некачественной и несвоевременной уборкой снега с городских улиц возбудила более 600 административных дел.

Напомним, с 8 декабря в Нижнем Новгороде в связи со снегопадами действует режим повышенной готовности.