Новый детский сад в Приокском районе Нижнего Новгорода сдадут до конца года Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Строительство детского сада на улице Верховой в Приокском районе будет завершено до конца года. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично проверил степень готовности дошкольного учреждения.

Напомним, это четырёхэтажное дошкольное образовательное учреждение на 320 мест рассчитано на 17 групп, включая ясельные группы для 80 малышей от полутора лет. Стоимость строительства объекта превышает 263 млн рублей.

"Я был на этом объекте в августе, тогда было серьёзное отставание от графика. Сейчас подрядчик "запараллелил" все работы и в полтора раза увеличил количество рабочих на стройке. Поэтому к концу года строительная готовность объекта составит 100%. Если на этапе приёмки будут выявлены какие-то недостатки, их в обязательном порядке устранят", - отметил Юрий Шалабаев.

В настоящее время на объекте задействовано 90 рабочих и 8 единиц техники. До 27 декабря подрядчик намерен закончить монтаж внешних инженерных сетей - электричество, канализацию, водопровод. До конца года будут закончены все отделочные работы и уставлено оборудование пищеблока, медицинского кабинета. Также будут оборудованы группы для детей: там установят кроватки, шкафы, столы и стульчики.

Заведующая детсада Надежда Короткова добавила, что довольна темпами работ: фасад здания полностью готов, территория благоустроена. Внутренняя отделка практически завершена. Сейчас рабочие укладывают линолеум, устанавливают входные двери и монтируют освещение. Параллельно администрация согласовывает штатное расписание и подбирает персонал.

Ранее сообщалось, что детский сад на улице Верховой строится в рамках реализации национального проекта "Демография" и проекта "Новая школа" партии "Единая Россия".