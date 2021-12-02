Машины для заливки льда планируется обновить на трех спортплощадках Нижнего Новгорода Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Машины для заливки льда планируется обновить на трех спортплощадках Нижнего Новгорода. Об этом заявил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в рамках инспекции работы Дворца спорта "Северная Звезда".

Согласно информации, в ходе визита он передал руководству спорткомплекса ключи от новой лёдозаливочной машины.

Мэр отметил, что в следующем году новую машину планируется приобрести в спортивную школу ФОКа "Заречье". Также администрация рассмотрит вопрос о покупке такого же оборудования на стадион "Труд".

Новую ледозаливочную машину сразу опробовали – отшлифовали и залили поверхность катка. Глава города Юрий Шалабаев открыл товарищеский хоккейный матч, вбросив шайбу.

"Этот Дворец спорта один из самых популярных в нашем городе. Здесь взрослые и дети занимаются любительским катанием, тренируются профессионалы, проводятся официальные соревнования по хоккею и фигурному катанию. Одно из главных условий, от которого зависит достижение высоких спортивных результатов – продуктивные тренировки на качественном льду. Наша задача как администрации – обеспечить все условия, для того, чтобы молодежь продолжала славные традиции нижегородского, горьковского хоккея", - подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что каток начнет работать на территории стадиона "Нижний Новгород" с 25 декабря.

В течение всех новогодних праздников посетителей ждет развлекательная программа: анимация, интерактивы, розыгрыши подарков, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, световые инсталляции и арт-объекты. Также здесь будет работать медиастудия "Шайба".