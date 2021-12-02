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Каток начнет работать на территории стадиона "Нижний Новгород" с 25 декабря

22 декабря 2021 15:19  [335] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Каток начнет работать на территории стадиона "Нижний Новгород" с 25 декабря. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, вход на площадку будет доступен только по предварительной регистрации.

Отмечается, что в течение всех новогодних праздников посетителей ждет развлекательная программа: анимация, интерактивы, розыгрыши подарков, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, световые инсталляции и арт-объекты. Также здесь будет работать медиастудия "Шайба" - прямые эфиры с известными людьми и выступления музыкальных групп и диджеев города.

В эти дни также будут организованы мастер-классы и будет работать зона фудкортов.

Вход бесплатный, но необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте.

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Теги:
Каток Стадион
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