Каток начнет работать на территории стадиона "Нижний Новгород" с 25 декабря Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Каток начнет работать на территории стадиона "Нижний Новгород" с 25 декабря. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, вход на площадку будет доступен только по предварительной регистрации.

Отмечается, что в течение всех новогодних праздников посетителей ждет развлекательная программа: анимация, интерактивы, розыгрыши подарков, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, световые инсталляции и арт-объекты. Также здесь будет работать медиастудия "Шайба" - прямые эфиры с известными людьми и выступления музыкальных групп и диджеев города.

В эти дни также будут организованы мастер-классы и будет работать зона фудкортов.

Вход бесплатный, но необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте.