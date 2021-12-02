Каток на Нижегородской ярмарке откроется 25 декабря Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Каток на Нижегородской ярмарке откроется 25 декабря. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, каток будет работать с завтрашнего дня до 13 марта 2022 года. График работы катка сформирован по сеансам длительностью полтора часа.

Каток будет работать каждый день, за исключением новогодних праздников, с 10:00 до 20:00.

31 декабря каток проработает до 18:00, а 1 января будет работать с 12:00 до 00:00. Со 2 по 7 января - с 10:00 до 00:00. 8 и 9 января каток не работает. Открытие катка запланировано на 14:00 25 декабря.

Также будет работать пункт проката коньков.

Для допуска на каток не потребуется QR-код о вакцинации или "Мультипасс".

Ранее сообщалось, что также 25 декабря начнет работать каток на территории стадиона "Нижний Новгород".