Магазин загорелся в Нижнем Новгороде утром 25 декабря

Фото ГУ МЧС Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
Торговый комплекс "Средной дворик" загорелся в Нижегородском районе Нижнего Новгорода утром 25 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Согласно информации, около 6 часов утра загорелось одно из помещений торгового комплекса на улице Костина, 13.
Пожар на площади 10 квадратных метров был ликвидирован в 6:53, погибших и пострадавших нет.
Напомним, что один человек погиб во время пожара в доме на Большой Покровской.
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