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Магазин загорелся в Нижнем Новгороде утром 25 декабря

25 декабря 2021 11:53  [306] Происшествия
Фото ГУ МЧС Нижегородской области

Фото ГУ МЧС Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Торговый комплекс "Средной дворик" загорелся в Нижегородском районе  Нижнего Новгорода утром 25 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Согласно информации, около 6 часов утра загорелось одно из помещений торгового комплекса на улице Костина, 13.  

Пожар на площади 10 квадратных метров был ликвидирован в 6:53, погибших и пострадавших нет.

Напомним, что один человек погиб во время пожара в доме на Большой Покровской.

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