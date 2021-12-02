Магазин загорелся в Нижнем Новгороде утром 25 декабря Происшествия

Фото ГУ МЧС Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Торговый комплекс "Средной дворик" загорелся в Нижегородском районе Нижнего Новгорода утром 25 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Согласно информации, около 6 часов утра загорелось одно из помещений торгового комплекса на улице Костина, 13.

Пожар на площади 10 квадратных метров был ликвидирован в 6:53, погибших и пострадавших нет.

Напомним, что один человек погиб во время пожара в доме на Большой Покровской.