Движение транспорта перекроют на проспекте Гагарина возле Дворца спорта 27 декабря Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде в Советском районе 27 декабря будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщили в в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения вводятся в связи с проведением хоккейного матча "Торпедо" - "Спартак" во Дворце спорта "Нагорный" и будут действовать с 7:00 до 22:00 на участке около дома №29.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к перекрытой территории. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что 28 декабря данный участок также будет перекрыт.