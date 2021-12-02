Движение транспорта перекроют на проспекте Гагарина возле Дворца спорта 27 декабря

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В Нижнем Новгороде в Советском районе 27 декабря будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщили в в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения вводятся в связи с проведением хоккейного матча "Торпедо" - "Спартак" во Дворце спорта "Нагорный" и будут действовать с 7:00 до 22:00 на участке около дома №29.
Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к перекрытой территории. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что 28 декабря данный участок также будет перекрыт.
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