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Культура и отдых

Нижегородский ресторан создал десерт в честь премьеры балета "Щелкунчик"

27 декабря 2021 13:48  [38] Культура и отдых

Фото: из группы театра в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Один из нижегородских ресторанов создал десерт в честь премьеры балета Петра Чайковского "Щелкунчик" в Нижегородском театре оперы и балета им. Пушкина. Об этом сообщается в группе театра в соцсети "ВКонтакте".

Пирожное называется "Орех Кракатук". Оно подается окутанным дымкой, что, как отмечают в театре, создает правильное настроение и настраивает на чудо.

В каждом десятом орехе нижегородцы смогут обнаружить приглашение на спектакль.

Напомним, что премьера балета "Щелкунчик" прошла в нижегородском театре оперы и балета им. Пушкина 24 декабря. Автор хореографии в новой постановке - Морихиро Ивата.

"Красивая рождественская история о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем. О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика. А ещё – о доброй фее, сказочной стране и… о чудесных снах, которые обязательно сбудутся, если в них очень и очень верить", - говорится в описании спектакля.

Ранее художественный руководитель театра Александр Топлов отметил, что в спектакле будут применены современные технологии.

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Теги:
Новый год Рестораны Театр
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