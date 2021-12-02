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Олег Лавричев: "Многие нижегородские спасатели по праву отмечены высокими госнаградами"

27 декабря 2021 14:20  [85] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: пресс-служба Гордумы

Председатель Гордумы Олег Лавричев поздравил спасателей с профессиональным праздником.

По его словам, в Главном управлении МЧС России по Нижегородской области трудятся настоящие профессионалы своего дела, которые всегда, в любое время дня и ночи, первыми приходят на помощь людям, оказавшимся в трудных и опасных ситуациях, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф.

"Сильные духом и неравнодушные к чужой беде, во всех чрезвычайных ситуациях вы неизменно проявляете решительность, отвагу, мужество, самоотверженность и героизм. Самый главный результат вашей работы – спасенные жизни нижегородцев", - отметил Олег Лавричев.

"Многие нижегородские спасатели по праву отмечены высокими государственными и ведомственными наградами. Но самая главная оценка ваших достижений в службе – огромное уважение со стороны земляков", - добавил он.

"Благодарю всех спасателей нашего региона за героический труд и выражаю особые слова благодарности ветеранам за организацию службы на начальном, самом сложном этапе, и передачу бесценного опыта молодым специалистам. Как обычно, свой профессиональный праздник многие из вас проводят на боевом посту. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем нелегком, но таком нужном и важном деле", - заключил председатель Гордумы.

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