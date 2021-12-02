Выставка "Крылатые судьбы" откроется в нижегородском Техническом музее Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выставка "Крылатые судьбы" откроется в Техническом музее в Нижнем Новгороде (ул. Большая Покровская, 43 - филиал НГИАМЗ) 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Она приурочена к 105-летнему юбилею конструктора Ростислава Алексеева и 100-летию инженера Николая Зайцева и посвящена их жизни и работе.

В экспозицию вошли предметы из фондов НГИАМЗ, Историко-патриотического центра НГТУ им. Р.Е. Алексеева и коллекции Вячеслава Хуртина (создателя Технического музея). Часть экспонатов предоставили потомки Ростислава Алексеева и Николая Зайцева.

"Это небольшая, но очень содержательная выставка, рассказывающая о двух выдающихся людях, которыми по праву гордится Нижний Новгород. Я не зря сказал именно "людях", а не "специалистах" - Вячеслав Викторович хотел в первую очередь открыть здесь их как разносторонних и очень талантливых личностей, показать другие стороны их жизни на фоне их уникальных изобретений", - рассказал генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов.

На выставке будут показаны, в частности, личные вещи, студенческие работы, дипломы, фотографии Николая Зайцева и Ростислава Алексеева, 40 рисунков разных лет, выполненных последним. В состав экспозиции вошла картина "Мечта", написанная Ростиславом Алексеевым в последние годы жизни. Также почетное место на выставки занимает первая модель экраноплана, созданная им для выпускной дипломной работы.

"Ростислав Алексеев – человек с очень непростой судьбой. Как и Николай Зайцев. И мне хотелось показать, что "крылатый флот" - это далеко не все, чем была полна их жизнь. Мне повезло, что Татьяна Ростиславовна Алексеева и Светлана Николаевна Уртминцева – дочери Алексеева и Зайцева – поддержали мою идею, откликнулись и не только предоставили нам свои семейные реликвии, но и будут присутствовать на открытии выставки", - сказал Вячеслав Хуртин.

Выставка будет работать в Техническом музее до конца зимы.

Напомним, музей был создан в 2014 году за счет частных средств его основателя. В 2016 году музей стал филиалом Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника и приобрел статус государственного. В 2020 году музей был вдвое расширен.

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