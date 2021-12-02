Стоматологические кабинеты открылись в трех школах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Современные стоматологические кабинеты открылись в трех школах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Речь идет о школах №87, 102 и 103. Предполагается, что общий охват обучающихся составит более 4 тысяч человек.

Согласно информации, в кабинетах будет проводиться ранняя профилактика, лечение кариеса и его осложнений, санация полости рта и выявление аномалий прикуса.

Ранее сообщалось, что должность врача может снова появиться в нижегородских школах.