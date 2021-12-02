Стали известны площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В районах Нижнего Новгорода определили площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Выбранные площадки соответствует всем требованиям с учётом обеспечения безопасного расстояния до зданий и жилых домов. Об этом сообщили в администрации города.

Так, в Сормовском районе запускать фейерверки можно будет в Сормовском парке за Лебединым озером.

В Советском районе официально разрешённым местом для запуска салютов стала пл. Советская. 31 декабря на площадке установят ограждение, а также информационный стенд о правилах пользования пиротехнической продукцией.

На Автозаводе в новогоднюю ночь пиротехнику можно будет запускать на территории пляжа озера Земснаряд-1 на ул.Смирнова. На площадке также установят информационный стенд.

В Московском районе запускать фейерверки разрешили возле дворца "Юность" на ул. Ярошенко, 5а.

В Нижегородском районе специальная площадка для пиротехники будет оборудована на набережной Гребного канала в районе ресторана "У Александра".

А вот в Приокском, Канавинском и Ленинском районе площадок для санкционированного запуска фейерверков не предусмотрено, заявили в администрации Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что на территории Нижегородской ярмарки ровно в полночь под бой курантов будет запущен праздничный салют.