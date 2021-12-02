Приокский район Нижнего Новгорода украсят 30 новогодних арок

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В Приокском районе Нижнего Новгорода устанавливают 30 новогодних арок с иллюминацией. Об этом сообщили в районной администрации.
Первые арки появились в микрорайоне Караваиха и у здания районной администрации. Также украшения установят в сквере у НИИИС им.Ю.Е.Седакова в микрорайоне Щербинки-2. На благоустроенных общественных пространствах также установлены фигуры снеговиков и пингвинов и смонитирована праздничная подсветка.
Глава Приокского района Михаил Шатилов рассказал, что в настоящее время рабочие проводят пробные запуски иллюминации.
Кроме того, над проспектом Гагарина продолжается установка праздничной иллюминации – её планируется продлить до Новинок.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выбрали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий.
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