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Общество

Приокский район Нижнего Новгорода украсят 30 новогодних арок

28 декабря 2021 17:56  [90] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Приокском районе Нижнего Новгорода устанавливают 30 новогодних арок с иллюминацией. Об этом сообщили в районной администрации.

Первые арки появились в микрорайоне Караваиха и у здания районной администрации. Также украшения установят в сквере у НИИИС им.Ю.Е.Седакова в микрорайоне Щербинки-2. На благоустроенных общественных пространствах также установлены фигуры снеговиков и пингвинов и смонитирована праздничная подсветка.

Глава Приокского района Михаил Шатилов рассказал, что в настоящее время рабочие проводят пробные запуски иллюминации.

Кроме того, над проспектом Гагарина продолжается установка праздничной иллюминации – её планируется продлить до Новинок.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выбрали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий.

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Теги:
Благоустройство Новый год Приокский район
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