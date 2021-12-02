"Теплоэнерго" подвело итоги 2021 года: от хакатона до капремонта Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Теплоэнерго" подвело итоги 2021 года: от хакатона до капремонта. Сотрудники предприятия подвели итоги уходящего года, вспомнив ключевые моменты.

Главным событием стал юбилей Нижнего Новгорода. Чтобы успеть провести все необходимые работы в условиях сжатых сроков и различных ограничений, замену сетей начали уже с конца марта. Работы на видовых участках завершили до празднования 800-летия Нижнего. А сам межотопительный период был рекордно коротким — 127 дней.

В 2021 году был превышен норматив по ремонтам: заменено 101,5 км теплосетей (5,9% от общей протяженности), сохранив ежегодный темп обновления — не менее 5%. Среди приоритетных участков — второй этап реконструкции магистрального трубопровода на ул. Бурнаковской с увеличением диаметра.

Кроме этого, по поручению губернатора Нижегородской области для решения проблемы с теплоснабжением Чкаловска "Теплоэнерго" в кратчайшие сроки построило и запустило новую котельную.

В этом году также продолжилось масштабное обновление крупнейшего источника: завершился третий этап работ по реконструкции Нагорной теплоцентрали. То, как преобразилась НТЦ оценили гости федерального форума "Производительность-360", делегация белорусских промышленников, студенты НГТУ в рамках производственных экскурсий.

Теплопункты в 2021 году были украшены уличным искусством: 7 новых стрит-арт работ появилось на объектах "Теплоэнерго" в рамках фестиваля "Место" и собственного граффити-проекта.

Весной после улучшения эпидобстановки были определены победителей конкурса профмастерства "Лучшие в профессии-2020". А соревнования 2021 года прошли в ноябре по графику.

Также был проведен второй Хакатон – марафон идей среди нижегородских IT-специалистов.

"Теплоэнерго" в 2021 году стало победителем и дипломантом в конкурсах "Инвестиционный проект года-2020", "Нижегородская марка качества", "Российская организация высокой социальной эффективности". А также команда компании завоевала золото городской Спартакиады и турслета работающей молодежи.