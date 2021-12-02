Самое масштабное в России мэппинг-шоу на льду покажут на слиянии Оки и Волги в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мультимедийную инсталляцию "Стрелка" на слиянии Оки и Волги смогут увидеть нижегородцы 30 декабря и в ночь на 1 января. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Планируется проведение мэппинг-шоу на льду, лазерного и светового шоу. Отмечается, что мэппинг станет самым масштабным в России из спроецированных на натуральный лед.

"Мультимедийная инсталляция отразит историю Стрелки через развитие территории вопреки обстоятельствам, расскажет о неравнодушных людях, преодолении трудностей благодаря объединению замыслов и идей", - рассказали в "Центре 800".

Время показа шоу: 30 декабря - с 16:00 до 22:00, а также с 16:00 31 декабря до 4:00 1 января.

Доступ на территорию Стрелки будет свободный, без QR-кода или "Мультипасса", но может быть временно ограничен организаторами, если число желающих будет превышать вместимость площадки.

Напомним, новогоднее представление состоится на Нижегородской ярмарке в новогоднюю ночь.