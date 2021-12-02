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Общество

Передовики завода им. Г.И. Петровского награждены благодарственными письмами Гордумы

30 декабря 2021 10:03  [66] Общество

Фото: пресс-служба Гордума

Передовики завода им. Г.И. Петровского награждены благодарственными письмами Гордумы. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Согласно информации, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 29 декабря принял участие в торжественном собрании, посвященном подведению итогов работы ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" в 2021 году.

В собрании также приняли участие начальник 210-го Гвардейского межвидового регионального учебного центра инженерных войск Вооруженных сил РФ, полковник Игорь Павелко и глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Торжественное мероприятие началось с внесения триколора Российской Федерации и флага инженерных войск России.

"С большим удовлетворением и гордостью могу сказать, что государственный оборонный заказ 2021 года нашим коллективом выполнен. Вся продукция выпущена и доставлена в места назначения. Напряженный труд, которому мы посвятили все это время, успешно завершен, поздравляю вас", - сообщил генеральный директор ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" Илья Мажаров.

"В преддверии Нового года хотелось бы пожелать коллективу, чтобы темп, набранный в этом году, сохранился. На следующий год контрактов и работы у нас изрядно больше. Хотелось бы, чтобы мы так же быстро и четко сработали во благо укрепления обороноспособности нашей Родины", - обратился он к коллективу завода.

"Я очень рад вашим производственным достижениям. Коллектив справился с выполнением ответственных государственных задач в части поставок вооружения. Не смотря на ограничения, которые действовали и действуют, коллектив обеспечил выполнение своих плановых показателей, в том числе и по прибыли. Это большой успех и результат работы каждого сотрудника", - отметил Олег Лавричев, добавив, что итогам 2021 года по всем ключевым показателям работы реального сектора экономики Нижегородская область занимает лидирующие позиции в России.

"Несмотря на пандемию, мы находимся в динамике положительного тренда - мы увеличили индекс промышленного производства и объем инвестиций, привлеченных в регион. И вклад вашего коллектива, безусловно, очень весом", - подчеркнул председатель городской Думы.

Олег Лавричев вручил передовикам производства ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" благодарственные письма губернатора и Законодательного собрания Нижегородской области, почетные грамоты министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, благодарственные письма городской Думы и памятные знаки "800 лет городу Нижнему Новгороду".

В завершении торжественного мероприятия Олег Лавричев поздравил руководство и коллектив завода с наступающими новогодними праздниками и выразил признательность за созидательный труд.

Напомним, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 23 декабря 2021 года вручил юбилейные медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода" сотрудникам АО "Нижегородский завод 70-летия Победы".

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