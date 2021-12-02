Центр подготовки по адаптивным видам спорта построят в 2023 году
Ледовый дворец построят в Нижнем
Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 27 декабря по 9 января
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2021 13:15  [52] Крупную партию игрушечных "Калашниковых" арестовали на нижегородской таможне
30 декабря 2021 13:13  [53] Евгений Люлин: "Качественная медицина – одна из составляющих инвестиционной привлекательности региона"
30 декабря 2021 12:26  [112] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 30 декабря COVID-19
30 декабря 2021 12:17  [113] Парковку ограничат на участках улицы Алексеевской с 20 января
30 декабря 2021 12:10  [111] Сроки сдачи ДДТ им. Чкалова на улице Пискунова сдвинулись на 2022 год
30 декабря 2021 11:53  [165] Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов нижегородской областной детской больницы
30 декабря 2021 11:41  [133] Нижегородский водоканал переходит на усиленный режим работы на период праздников
30 декабря 2021 11:31  [219] ПИМУ получил комплекс зданий общежитий в Афонино
30 декабря 2021 10:03  [144] Передовики завода им. Г.И. Петровского награждены благодарственными письмами Гордумы
30 декабря 2021 09:51  [137] Депутат Госдумы РФ Юрий Станкевич посетил объекты "Т Плюс" в Кстове
Общество

Парковку ограничат на участках улицы Алексеевской с 20 января

30 декабря 2021 12:17  [113] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковку ограничат на участках улицы Алексеевской с 20 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, около домов №2 и №8 на ул. Алексеевской будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

При этом изменения в организации движения необходимы для увеличения пропускной способности улицы.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Напомним, ранее запрет был введен по одной стороне улицы на участке от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph