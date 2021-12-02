Парковку ограничат на участках улицы Алексеевской с 20 января Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковку ограничат на участках улицы Алексеевской с 20 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, около домов №2 и №8 на ул. Алексеевской будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

При этом изменения в организации движения необходимы для увеличения пропускной способности улицы.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Напомним, ранее запрет был введен по одной стороне улицы на участке от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова.