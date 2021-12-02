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Парковку ограничат на участках улицы Алексеевской с 20 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, около домов №2 и №8 на ул. Алексеевской будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
При этом изменения в организации движения необходимы для увеличения пропускной способности улицы.
Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.
Напомним, ранее запрет был введен по одной стороне улицы на участке от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова.
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