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Общество

Парковку автомобилей частично запретят на улице Алексеевской с 11 ноября

21 октября 2021 15:21  [150] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 11 ноября планируется ввести частичный запрет на остановку и стоянку транспортных средств на ул. Алексеевской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства

Речь идёт об участке от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова. На протяжении данной дороги будет введён запрет парковки по одной стороне улицы, а по другой парковка будет разрешена только параллельно проезжей части.

В дептрансе пояснили, что во время благоустройства на Алексеевской был расширен тротуар, а проезжая часть - сужена, и припаркованные автомобили теперь значительно затрудняют разъезд встречного транспорта на улице. В связи с этим было принято решение об изменении организации движения.

Ранее сообщалось, что с 22 октября запретят парковку транспортных средств на улице Ковалихинской около детского сада №7, а также напротив ТЦ EUROSPAR на улице Дьяконова.

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Теги:
движение Парковка Транспорт
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