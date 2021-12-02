Более 60 инициативных проектов "Вам решать!" в реализуют в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2022 году будут реализованы 62 проекта, предложенные жителями Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте общественных отношений.

Напомним, для реализации в 2022 году по программе "Вам решать!" было выдвинуто 84 инициативных проекта, за которые потом в режиме онлайн голосовали жители города. Те,проекты, которые были поддержаны максимальным количеством голосов, были утверждены специальной конкурсной комиссией.

Согласно информации, на реализацию проектов будет направлено более 152 млн рублей. При этом 118 млн рублей в проекты инвестирует область, свыше 40 млн рублей поступит из муниципального бюджета и почти 1,56 млн рублей вложат сами жители города и организации-спонсоры.

Из общего количества утверждённых к реализации проектов более половины - 33 - касаются ремонта дорог, проездов и тротуаров.

На втором месте - инициативы направления "Спорт для всех" (14 проектов). На третьем месте - установка новых детских площадок (6 проектов).

По словам главы города Юрия Шалабаева, лидерами по народному голосованию стали Автозаводский и Сормовский районы города: в голосовании за районные проекты приняли участие почти 16 тысяч автозаводцев и около 10 тысяч сормовичей.

Кроме того, Московский район стал лидером по привлечению жителей района к активному участию в голосовании. Так, например, в Автозаводском районе проголосовал каждый 18-й житель, а в Московском - каждый 14-й.

Ранее сообщалось, что на выбор жителей региона было вынесено 914 инициативных проектов, поступивших на конкурсный отбор. Всего в Нижегородской области по программе "Вам решать!" в 2022 году будут реализованы более 430 инициативных проектов.