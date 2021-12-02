Полиция проверяет жалобы нижегородцев на людей в костюмах лошадей на ул. Б. Покровской Происшествия

Ростовая кукла на Б.Покровской Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Полиция проверяет жалобы нижегородцев о приставании к ним ростовых кукол лошадей на ул. Большой Покровской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в ОВД Нижнего Новгорода поступило несколько жалоб от граждан на то, что на улице Большой Покровской им навязывают услуги. Граждане пояснили, что люди в костюмах лошадей очень настойчиво предлагали с ними сфотографироваться, за что впоследствии требовали заплатить.

Сотрудники полиции 17 декабря выехали на центральную улицу города для проверки и доставили людей в костюмах в ОП №5 УМВД России по Нижнему Новгороду, где с ними провели профилактические беседы.

Несмотря на это, жалобы на людей в ростовых куклах поступали в полицию и позже - 21 и 29 декабря. Нижегородцы жаловались на "зебр", "жирафов" и "зайца", мешающих их прогулке. Нарушители снова были доставлены в отделение полиции.

Также полицейскими было установлено, что в действиях доставленных лиц формально усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)). По данному факту проводится административное расследование.

Кроме того, по данному факту в полиции проводится административное расследование по статье 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав), так как в действиях доставленных в ОВД лиц формально усматриваются признаки данного правонарушения. Дело в том, что лошади похожи на героев известного мультфильма.

Напомним, нижегородцы жаловалась на аниматоров, вымогающих деньги за фотографию на ул. Большой Покровской, и в прошлые годы.