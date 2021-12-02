НГИАМЗ покажет нижегородцам несколько новых выставок в новогодние праздники Культура и отдых

НГИАМЗ покажет нижегородцам несколько новых выставок в новогодние праздники

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник приглашает посетить новогодние музейные программы, начиная со 2 января.

Согласно информации пресс-службы правительства региона, в Усадьбе Рукавишниковых можно посетить постоянные выставки, расположившиеся на всех этажах музея. Первый этаж приглашает на экспозицию "Веков ушедших пестрое собранье…", приуроченную к 125-летию Нижегородского музея-заповедника и рассказывающую о его истории.

Также в НГИАМЗ можно сходить на выставку "Добро Нижегородской ярмарки дороже золота", которая расскажет о Нижегородской ярмарке, крупнейшей в Российской империи.

Кроме того, доступны выставки "Пора красавица, проснись", экспозиция открыток с живописными видами города и фотопортретами нижегородцев "Нижний и нижегородцы: взгляд из прошлого" и традиционная новогодняя экспозиция "Волшебный мир зимних праздников", которая рассказывает о дворянских традициях празднования Нового года и Рождества.

На третьем этаже можно увидеть выставку "Наследие Аввакума".

Кроме того, сотрудники музея подготовили специальные новогодние детские программы.

В новогодние праздники Нижегородский историко-архитектурный музей заповедник работает по следующему графику: 2-9 января с 11.00 до 18.00, касса закрывается за час до окончания работы музея; 10-11 января – выходные дни.

Напомним, что НГХМ представит специальные новогодние программы для нижегородцев.