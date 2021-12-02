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Культура и отдых

Воздухоплавательная "Рождественская фиеста" пройдёт в Нижнем Новгороде 4 января

03 января 2022 12:17  [274] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Организаторы "Рождественской фиесты" определили дату для проведения мероприятия. Событие запланировано на 4 января.

Как рассказали нижегородские воздухоплаватели, по прогнозам синоптиков именно в этот день ожидается самый слабый ветер. Но поскольку ветер будет дуть не в сторону аэропорта, традиционных полётов над городом не планируется, и мероприятие ограничится только привязными подъёмами.

4 января с 14:00 до 17:30 аэростаты будут выставлены на парковке около стадиона "Нижний Новгород".

Два аэростата будут совершать подъёмы, а остальные станут бесплатной фотозоной: фотографироваться можно будет как на фоне шаров, так и прямо в корзине.

Полюбившийся нижегородцам аэростат с Дедом Морозом и оленями также будет присутствовать на празднике, пообещали организаторы.

Привязные подъёмы будут производиться на платной основе в порядке живой очереди (стоимость 700-1000 руб.). Высота подъёмов составит от 30 до 50 метров, продолжительность около 5 минут.

Ранее организаторы сообщили, что воздухоплавательное мероприятие не вошло в план новогодних празднований, поэтому праздник аэростатов будет однодневным и организован своими силами, без приглашённых команд.

Напомним, что в феврале в Нижнем Новгороде запланировано проведение "Кубка Вызова Sharnn 2022", который соберет воздухоплавателей со всей России.

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Теги:
Воздухоплавательный спорт Новый год Праздники
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