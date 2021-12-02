"Кубок Вызова Sharnn 2022" в феврале в пятый раз соберет воздухоплавателей в Нижнем Новгороде Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Кубок Вызова Sharnn 2022" в феврале в пятый раз соберет воздухоплавателей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил вице-президент общероссийской общественной организации "Федерации Воздухоплавательного спорта России" Георгий Зименко на своей странице в соцсети Facebook.

Мероприятие запланировано на середину месяца. Ориентиром при выборе даты станет полнолуние 16 февраля, будут учитываться погодные условия.

"Друзья, 24 часа без сна - это трудно? А 24 часа без сна при минус 25 градусах? А теперь представьте - более суток без сна, при минус 25 градусах в полете на воздушном шаре! Это и есть Кубок Вызова Sharnn 2022, который в пятый раз соберёт воздухоплавателей "лонг- джамперов" в Нижнем Новгороде", - написал Георгий Зименко.

Он отметил, что в 2022 году исполнится 20 лет с момента первого в России полета на дальность. Он был организован Судостроительным банком. В полете участвовало пять аэростатов. Пилоты стартовали из Нижегородской области - в 50 км от Нижнего в сторону Арзамаса. Самый дальний полет был 345 километров, самый продолжительный - почти 11 часов.

Напомним, в 2018 году в рамках Кубка Вызова аэростаты пролетели более 330 километров за 10 часов и приземлились недалеко от Ульяновска. В 2019 году - 400 километров, посадка была произведена в Кировской области. В 2020 году некоторые из пилотов приблизились к отметке в 500 километров, долетев практически до Самары. В 2021 воздухоплаватели преодолели 250 км

СПРАВКА:

Кубок вызова - это гонка тепловых аэростатов на дальность, так называемый "long jump" — прыжок в длину. Задача участников пролететь на воздушном шаре как можно большее расстояние. В ходе соревнований обычно проводятся показательные полеты для всех желающих, привязные подъемы, а также ночное свечение воздушных шаров.