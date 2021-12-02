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Общество

Нижегородская область находится на нижнем плато по коронавирусу

05 января 2022 10:28  [75] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская область сейчас находится на нижнем плато по коронавирусу. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Такой вывод был сделан министром на основе данных ежедневного мониторинга движения коечного фонда.

"Начало новой волны происходит с более высокого уровня заболеваемости в популяции", - пояснил он.

При этом он отметил, что нижние плато от волны к волне становятся более короткими. Самый долгий эпидемиологический подъем пришелся на вторую волну, самый короткий - на третью. Четвертая волна, по словам Давида Мелик-Гусейнова, была самой резкой в период подъема и достигла максимума.

Отметим, что за последние сутки коронавирусом заболели менее 90 нижегородцев.

Ранее сообщалось, что нижегородские медики начали подготовку к пятой волне коронавируса

Напомним, что первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса зарегистрирован в Нижегородской области. 

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус
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