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Общество

Нижегородские медики начали подготовку к пятой волне коронавируса

10 ноября 2021 14:19  [125] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские медики начали подготовку к пятой волне коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 10 ноября.

По его словам, сейчас регион вышел на плато по четвертой волне.

"Мы плато оцениваем по трем ключевым критериям - заболеваемость, госпитализация и смертность. По первым двум мы действительно стабилизировали ситуацию. Видим, как сегодня даже идет снижение этих показателей. По смертности ситуация пока напряженная. Пик смертности после пика волны на две недели смещается вправо в календаре. Сейчас мы находимся на пике по летальности. Но я уверен, что через небольшое время по этому показателю также произойдет стабилизация", - заявил он.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что введение нерабочих дней позитивно сказалось на стабилизации ситуации. Темпы роста заболеваемости замедлились уже на третий день. Снижение этих показателей началось на второй неделе.

При этом министр сообщил о тенденции роста заболеваемости COVID-19 в целом по миру, что говорит о начале пятой волны.

"Мы идем с задержкой 1,5-2 месяца - это определенная фора нам приготовиться. Пятая волна - будущее, которое наступит, если мы сейчас не начнем изменять настоящее. Ситуация в регионе сейчас очень хрупкая. Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы мы пошли на пятую волну. Для этого крайне важно включить все меры защиты - маски, дистанцирование, вакцинацию", - сказал он.

Ранее глава минздрава заявлял, что разрушительный эффект от пятой волны будет еще сильнее, чем в предыдущие волны. 

Напомним, еще 781 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за последние сутки по данным на 10 ноября. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 199 147 человек.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус
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