Почти 40 домов, два детсада и школа временно остались без отопления в Нижнем Новгороде

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Тридцать девять домов, два детских сада и школа временно остались без отопления и горячей воды в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.
Под отключения попали объекты на улицах Надежды Сусловой, Васюнина, Ивлиева и Корнилова. В частности поставка коммунальных услуг приостановлена в детсадах №395 и 434, а также в школе №46.
Отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства. Их планируется завершить к 13:00.
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