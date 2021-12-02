Почти 40 домов, два детсада и школа временно остались без отопления в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тридцать девять домов, два детских сада и школа временно остались без отопления и горячей воды в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Под отключения попали объекты на улицах Надежды Сусловой, Васюнина, Ивлиева и Корнилова. В частности поставка коммунальных услуг приостановлена в детсадах №395 и 434, а также в школе №46.

Отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства. Их планируется завершить к 13:00.