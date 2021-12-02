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Общество

Более 50 остановок обновили в Нижнем Новгороде за два года

10 января 2022 10:35  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Более 50 остановок обновили в Нижнем Новгороде за два года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Согласно информации, на нескольких улицах были оборудованы заездные карманы, что позволило снизить проблемы для движения автомобилей при высадке и посадки пассажиров автобусами.

Одним из примеров благоустройства в городском дептрансе назвали улицу Артельную, отремонтированную в 2020 году.

"Там заменили дорожное полотно, установили дорожные знаки, нанесли разметку и благоустроили восемь остановок общественного транспорта. До этого водителям приходилось высаживать пассажиров на проезжую часть или на обочину, иногда в грязь или снег. Теперь оборудованы асфальтированные остановочные пункты, обустроены безопасные подходы к ним, пешеходные переходы с дорожными знаками на желтом фоне, хорошо заметные водителям. Оборудованы карманы для заезда автобусов на въездах на улицу со стороны проспекта Гагарина и улицы Пушкина", – сообщили в департаменте.

Там добавили, что некоторые остановки, например, на пересечении улицы Артельной с улицей Пушкина и Конным проездом, были перенесены от перекрестков на 15-20 метров, для улучшения пропускной способности улицы и увеличения безопасности участников дорожного движения.

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Теги:
Остановки
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