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Общество

ЖК "Дом с видом на Небо" в Нижнем Новгороде обещают достроить до конца 2022 года

10 января 2022 18:21  [98] Общество

Фото: vk.com/svidomnanebo

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Жилищный комплекс "Дом с видом на Небо" в границах улиц Б.Покровской, Ильинской и Надежды Крупской в Нижнем Новгороде планируют достроить до конца 2022 года. Об этом сообщает ИА "Время Н" сл ссылкой на инспекцию госстройнадзора Нижегородской области.

Как уточнили в ведомстве, у застройщика жилого комплекса - компании "Центрэнергострой-НН" - именно до этого времени действует разрешение на строительство.

Работы на стройке были приостановлены в марте 2020 года из-за недостаточного финансирования.

В сентябре 2021 года застройщик пытался взять целевой кредит в банке "ДОМ.РФ" для завершения работ, но всё-таки компания решила достраивать здание ЖК без привлечения кредитных средств. Известно, что на достройку были направлены средства, полученные от продажи офисного центра компании.

В конце октября 2021 года застройщик заключил договор генподряда с компанией "Эконом-Дом". В ноябре инспекция госстройнадзора Нижегородской области проверила ход строительства. На тот момент уже велись работы по гидроизоляции стен второго этажа автостоянки, ремонту монолитных железобетонных конструкций.

Ранее сообщалось, что срок сдачи проблемного ЖК "Сердце Нижнего" на ул. Ильинской перенесён с конца 2021 года на апрель 2022 года.

Кроме того, ещё два долгостроя в Нижегородской области планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году: ЖК "Воскресенская слобода" в границах улиц Шевченко, 3-я Ямская, Большие Овраги в Нижнем Новгороде и ЖК "Радуга" в Дзержинске.

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Теги:
Жилье Строительство
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