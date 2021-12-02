Срок сдачи проблемного ЖК "Сердце Нижнего" перенесен на апрель 2022 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Срок сдачи проблемного ЖК "Сердце Нижнего" на ул. Ильинской перенесен с конца 2021 года на апрель 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве строительства Нижегородской области со ссылкой на Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Это связано с корректировкой проектно-сметной документации и длительными сроками выполнения ресурсоснабжающими организациями работ по технологическому присоединению здания.

"В настоящий момент продолжаются активные работы по достройке здания", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и Фонд защиты прав дольщиков в марте 2021 года заключили соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства шести проблемных жилых комплексов. Оно касается ЖК "Сердце Нижнего" (Нижний Новгород, ул. Ильинская), ЖК "Квартал Европейский" (Нижний Новгород, ул. Тимирязева), ЖК "На Гончарова" (Нижний Новгород, ул. Гончарова), ЖК "Радуга" (Дзержинск, ул. Советская), ЖСК "ЖД "Приокский" (Нижний Новгород, ул. Жукова), ЖК "Земляника" (Кстово, ул. Магистральная).

Напомним, что МСК прекратила работу на этом объекте в марте 2019 года из-за отсутствия денежных средств.