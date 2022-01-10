Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы по уборке снега в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дорожные службы в круглосуточном режиме очищают Нижний Новгород от снега. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

По словам мэра ответственные службы уже с воскресенья были приведены в режим повышенной готовности в связи c прогнозируемыми снегопадами. С ночи 10 января на дорогах работает 400 единиц спецтехники.

"Сильный снегопад в Нижнем Новгороде продолжается уже более десяти часов подряд. Конечно, это испытание для дорожных служб, поскольку такой снегопад требует от дорожных рабочих и спецтехники непрерывной работы. Сейчас ведётся прометание улиц, а ночью, после того, как транспортный поток на улицах города станет меньше, начнётся вывоз снега. За прошедшие сутки мы уже вывезли более 20 тысяч кубометров снега", - отметил глава города.

Кроме того, по поручению Юрия Шалабаева главы районов в оперативном режиме контролируют ситуацию на подведомственных территориях. Градоначальник заявил, что необходимо усилить работу по уборке от снега дворовых территорий.

"И я, и главы районов оперативно следят за обращениями нижегородцев по уборке снега, в том числе в социальных сетях. На основе этих сигналов делается мониторинг проблемных мест, после чего подрядные организации устраняют возникшие вопросы. Сегодня вечером проеду по городу, по тем адресам, которые нижегородцы обозначили на моей странице в социальной сети. Сегодняшний снегопад пока самый масштабный за эту зиму, поэтому надо максимально мобилизовать все имеющиеся у нас ресурсы - и людские, и технические. Внимание должно быть уделено не только крупным магистралям и дорогам, что, конечно, тоже важно, но и дворовым территориям", - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В рамках инспекционного объезда мэр проверит качество уборки и в Верхней, и в Заречной части Нижнего Новгорода.

Напомним, режим повышенной готовности введён в Нижнем Новгороде 9 января из-за надвигающегося снегопада. По данным Росгидрометцентра России в Нижегородской области, 10 января прогнозируется выпадение почти 10 мм осадков.

Кроме того, ЦУКС ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные синоптиков сообщило, что обильный снегопад сохранится в Нижегородской области ещё сутки.