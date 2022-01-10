Муниципальный долг Нижнего Новгорода в декабре 2021 года вырос почти на 21% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода в декабре 2021 года вырос почти на 21%. Об этом сообщается на городском портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

В настоящее время сумма долга - 13,3 млрд рублей, в то время как в прошлом месяце она составляла 11,02 млрд рублей. Таким образом, в декабре сумма увеличилась приблизительно на 2,3 млрд рублей.

Большую часть в структуре долга - 42,06% - занимают бюджетные кредиты (5,6 млрд рублей), 39,13% - кредиты кредитных организаций (5,2 млрд рублей), 18,81% - муниципальные ценные бумаги (2,5 млрд рублей).

Сумма выплаченных по кредитам процентов сейчас составляет 639,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода не планирует привлекать дополнительных кредитных ресурсов в 2022 году.