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Муниципальный долг Нижнего Новгорода в декабре 2021 года вырос почти на 21%

11 января 2022 13:53  [108] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода в декабре 2021 года вырос почти на 21%. Об этом сообщается на городском портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

В настоящее время сумма долга - 13,3 млрд рублей, в то время как в прошлом месяце она составляла 11,02 млрд рублей. Таким образом, в декабре сумма увеличилась приблизительно на 2,3 млрд рублей.

Большую часть в структуре долга - 42,06% - занимают бюджетные кредиты (5,6 млрд рублей), 39,13% - кредиты кредитных организаций (5,2 млрд рублей), 18,81% - муниципальные ценные бумаги (2,5 млрд рублей). 

Сумма выплаченных по кредитам процентов сейчас составляет 639,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода не планирует привлекать дополнительных кредитных ресурсов в 2022 году.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Муниципальный долг
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