Администрация Нижнего Новгорода не планирует привлекать дополнительных кредитов в 2022 году Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода не планирует привлекать дополнительных кредитных ресурсов в 2022 году. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям, на которой рассматривался проекта бюджета города.

Глава департамента рассказал, что в следующем году предусмотрено заимствование на замещение кредитных линий, срок которых истекает.

"Если не будет увеличен дефицит, нам дополнительных средств не нужно будет", - отметил Юрий Мочалкин.

По его словам, ожидается, что в 2022 году размер муниципального долга будет составлять порядка 14 млрд рублей. Департаментом запланирована выплата процентов по долгу в размере 931,1 млн рублей.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода закончила работу над проектом бюджета на предстоящий финансовый год и плановый период. Бюджет составлен без дефицита, доходы бюджета равны расходам и составляют 44,5 млрд рублей.

Проект бюджета опубликован в открытом доступе - на сайте бюджетнн.рф, все желающие горожане могут с ним ознакомиться. Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода запустил опрос о бюджете на 2022 год.

Напомним также, что сейчас сумма муниципального долга - 11,7 млрд рублей. В октябре он снизился на 5,6%.