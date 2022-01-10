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Общество

ДУКи и ТСЖ Нижнего Новгорода будут оштрафованы за некачественную уборку снега

11 января 2022 15:37  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ДУКи и ТСЖ Нижнего Новгорода будут оштрафованы за некачественную уборку снега. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в ходе ночного объезда районов Нижнего Новгорода по качеству уборки снега.

По его словам, практика применения штрафных санкций к домоуправляющим компаниям и товариществам собственников жилья, которые ненадлежащим образом содержат подведомственные им территории, показала свою эффективность.

Мэр города выехал по адресам, на которые жаловались нижегородцы в соцсетях.

Так, жительница Нижегородского района обратилась к Юрию Шалабаеву с жалобой на уборку снега на ул. Верхне-Печерской, 9/1. Глава Нижегородского района Илья Лагутин доложил главе города, что эта территория находится на обслуживании у домоуправляющей компании.

"Это сообщение пришло мне в Instagram почти сутки назад, и видно, что за это время техника проходила здесь максимум один раз. Возьмите на контроль очистку тротуаров и парковочных карманов, чтобы утром и вечером, когда жители уходят и возвращаются с работы, не было ситуаций, когда приходится добираться до дома по сугробам там, где должен быть тротуар", - дал поручение главе Нижегородского района Юрий Шалабаев.

Мэр города также проинспектировал качество уборки в Нижегородском районе на ул. Усилова, 1; Казанском шоссе, д. 5, 7, 9, 10 к. 5, 14, 16, 18; Германа Лопатина, 1, на которые также жаловались местные жители.

В заречной части города автозаводцы просили обратить внимание на плохую уборку придомовой территории на ул. Львовской у дома № 5а. Эту территорию обслуживает домоуправляющая компания.

В конце инспекционного объезда Юрий Шалабаев отметил, что ещё раз проконтролирует исполнение своих поручений на оперативном штабе по уборке снега, который проходит ежедневно с участием ответственных руководителей.

Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил очистить основные городские магистрали от снега до конца дня. Мэр подчеркнул, что его не устраивает качество прометания городских трасс и потребовал произвести их очистку до асфальта. По мнению Юрия Шалабаева, работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах можно назвать "безобразной".

Ранее сообщалось, что дорожные службы в круглосуточном режиме очищают Нижний Новгород от снега. 

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Теги:
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