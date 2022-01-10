Юрий Шалабаев поручил очистить основные магистрали Нижнего Новгорода от снега до конца дня Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил очистить основные городские магистрали от снега до конца дня. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Мэр подчеркнул, что его не устраивает качество прометания городских трасс и потребовал произвести их очистку до асфальта.

"Аномальный снегопад - это не основание для того, чтобы не обеспечивать оперативную уборку городских дорог. Я понимаю, что снег идет непрерывно уже более полутора суток, и сугробы в городе выросли почти на 20 см, но мы не можем допустить, чтобы транспортная система встала", - написал глава города.

По мнению Юрия Шалабаева, работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах можно назвать "безобразной".

Он пообещал жителям, что главы районов и административно-техническая инспекция выйдут во дворы и буду заставлять работать подрядчиков, в том числе, применяя штрафные санкции.

"В ежедневном режиме я провожу штабы и в случае, если ситуация не изменится, буду применять дисциплинарные меры к руководителям. У нас достаточно техники и людских ресурсов, чтобы принять этот вызов и справиться с ситуацией", - заключил он.

Ранее сообщалось, что дорожные службы в круглосуточном режиме очищают Нижний Новгород от снега.

Напомним, режим повышенной готовности введён в Нижнем Новгороде 9 января из-за надвигающегося снегопада, который продолжается до сих пор.

Из-за погодных условий этим утром Нижний Новгород вновь встал в 10-балльных пробках.