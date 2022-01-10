Юрий Шалабаев поручил очистить основные магистрали Нижнего Новгорода от снега до конца дня

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил очистить основные городские магистрали от снега до конца дня. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
Мэр подчеркнул, что его не устраивает качество прометания городских трасс и потребовал произвести их очистку до асфальта.
"Аномальный снегопад - это не основание для того, чтобы не обеспечивать оперативную уборку городских дорог. Я понимаю, что снег идет непрерывно уже более полутора суток, и сугробы в городе выросли почти на 20 см, но мы не можем допустить, чтобы транспортная система встала", - написал глава города.
По мнению Юрия Шалабаева, работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах можно назвать "безобразной".
Он пообещал жителям, что главы районов и административно-техническая инспекция выйдут во дворы и буду заставлять работать подрядчиков, в том числе, применяя штрафные санкции.
"В ежедневном режиме я провожу штабы и в случае, если ситуация не изменится, буду применять дисциплинарные меры к руководителям. У нас достаточно техники и людских ресурсов, чтобы принять этот вызов и справиться с ситуацией", - заключил он.
Ранее сообщалось, что дорожные службы в круглосуточном режиме очищают Нижний Новгород от снега.
Напомним, режим повышенной готовности введён в Нижнем Новгороде 9 января из-за надвигающегося снегопада, который продолжается до сих пор.
Из-за погодных условий этим утром Нижний Новгород вновь встал в 10-балльных пробках.
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