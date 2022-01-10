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Общество

Нижегородский водоканал ежедневно проводит отогрев замерзающих уличных колонок

11 января 2022 17:46  [64] Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Нижегородский водоканал ежедневно проводит отогрев замерзающих уличных колонок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде работает около 600 точек, где жители могут набрать воду. В основном они находятся в частном секторе. Наибольшее число колонок расположено в Сормовском районе – 145, в Канавинском - 92, в Ленинском - 82.

В декабре и новогодние праздники заявки на ремонт и отогрев колонок поступали из всех районов. Например, в период с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года водопроводные бригады Нижегородского водоканала выезжали по таким обращениям около 40 раз.

"При правильной эксплуатации колонки вероятность ее выхода из строя минимальна. В частности, для бесперебойного водоснабжения необходимо обеспечить регулярную работу колонки, не допускать ее долгого простоя. А вот сливать воду не рекомендуется, так как при сильных морозах быстро образуется наледь, которая мешает доступу к непосредственно механизму, расположенному в колодце, для отогрева, а также не позволяет наполнять емкости. Уборка наледи и отогрев колонок может занимать до двух часов", - отметил начальник Сормовского водопроводного участка Денис Воробьев.

Кроме того, сотрудники Нижегородского водоканала ремонтировали колонки, сломавшиеся по причине неправильного использования. При этом неоднократно приходилось менять сам аппарат.

В компании обратили внимание, что для набора воды из колонки важно всегда нажимать рычаг полностью. Кроме того, при эксплуатации колонки запрещено: блокировать рычаг водоразборной колонки различными предметами, подсоединять к колонке шланги для полива, бросать в ствол корпуса колонки посторонние предметы, выводить из строя водоразборную колонку и ремонтировать колонку самостоятельно.

Сообщить о неисправности колонки можно следующим образом:

- по многоканальному телефону 246-99-99;
- через форму обратной связи "Сообщить о проблеме" на сайте предприятия;
- в личном кабинете абонента Нижегородского водоканала.

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Теги:
Водоканал Погода Ремонтные работы
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