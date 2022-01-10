Нижегородский литейный завод оштрафовали за неполное устранение экологических нарушений Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Мировой суд Городецкого района признал ООО "Литейный завод "РосАЛит" виновным по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства). Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, предприятие не устранило в полном объёме нарушения природоохранного законодательства, которые были выявлены в ходе проверки предприятия весной прошлого года.

Тогда в ходе плановой проверки инспекторы Росприроднадзора зафиксировали превышение допустимых выбросов в воздух по оксиду углерода в 4,4 раза и по алюминию - в 21,3 раза. В результате завод оштрафовали за нарушения, а также обязали устранить их до 4 октября 2021 года.

Но внеплановая проверка показала, что в полном объёме ситуация не была исправлена. В частности, по алюминию отбор проб показал четырёхкратное превышение.

Тем не менее, добавили в Управлении Росприроднадзора, большая часть нарушений в области охраны атмосферного воздуха предприятием была устранена.

И.о руководителя ведомства Марк Чиненков подчеркнул, что требования закона по охране окружающей среды должны исполняться предприятиями в полном объёме.

"Работа по литейному заводу будет доведена нами до логического завершения и устранения всех нарушений", - подчеркнул он.

Решением суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в соответствии с действующим КоАП РФ. Кроме того, предприятию необходимо полностью устранить все нарушения до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил более 20 нарушений в деятельности "Заволжского моторного завода". По итогам проверки на юрлицо и ответственных должностных лиц было наложено 15 штрафов на общую сумму 659 тыс. рублей, предприятию выдано предписание об устранении всех нарушений до июня 2022 года.