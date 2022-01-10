Тарифы на электроэнергию в первом полугодии 2022 года не изменятся Общество

Фото: пресс-служба компании

Тарифы на электрическую энергию для населения, действовавшие во втором полугодии 2021 года, будут актуальны и до 1 июля 2022 года. Об этом напоминает пресс-служба компании "ТНС энерго НН".

Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает предельные индексы повышения платы за коммунальные услуги, а региональные власти имеют возможность скорректировать это значение. В среднем по Нижегородской области повышение платы за коммунальные услуги ограничено 4,4%, с допустимым отклонением по двум муниципальным образованиям на 0,2 - 0,5%.

На официальном сайте правительства Нижегородской области размещено Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 14.12.2021 г. № 55/1 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2022 год".

Согласно документу, тарифы на электроэнергию для населения в первом полугодии 2022 года не повысятся и останутся равными тарифам, действовавшим во втором полугодии 2021 года.

Также ознакомиться с приказом и тарифами можно на сайте "ТНС энерго".

СПРАВКА:

ПАО "ТНС энерго НН" — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39,3 тыс. юридических лиц и более 1,25 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2020 года компанией было реализовано 10,5 млрд. кВт*ч. электрической энергии.

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.