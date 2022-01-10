Главы двух департаментов администрации Нижнего Новгорода уволились по собственному желанию Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Кадровые перемены произошли в двух департаментах администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на источник в мэрии.

Согласно информации, ещё в конце прошлого года заявления об увольнении по собственному желанию подали директор департамента строительства и капремонта Дмитрий Горбунов и директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Виталий Ковалёв. Чиновники проработали на своих постах не более двух лет.

В настоящее время обязанности руководителя департамента строительства исполняет замдиректора этого подразделения администрации Мария Павлова. Дептранс пока возглавил также заместитель директора департамента Вадим Нанаев.

Кстати, Виталий Ковалёв назначен директором МБУ "Центр", отвечающего за содержание улично-дорожной сети в центре Нижнего Новгорода. Чем займётся Дмитрий Горбунов, пока не сообщается.

Напомним, в декабре 2021 года заместителем главы администрации Нижнего Новгорода назначили Ирину Кондыреву.