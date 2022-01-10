За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Пассажирский канатный подъемник в Нижнем запустят в середине 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
13 января 2022 16:15  [224] Главы двух департаментов администрации Нижнего Новгорода уволились по собственному желанию
12 января 2022 19:10  [597] Артём Безруков назначен и.о. министра информационных технологий и связи Нижегородской области
11 января 2022 12:43  [495] Дмитрий Чернышенко: "Пандемия подстегнула цифровизацию в России"
10 января 2022 15:33  [860] Заксобрание Нижегородской области переходит на систему электронного документооборота
30 декабря 2021 13:35  [1275] Владислав Торопов назначен Нижегородским транспортным прокурором
29 декабря 2021 15:49  [1276] Представитель ЗС НО Максим Ребров провел совещание руководителей аппаратов законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО
29 декабря 2021 10:32  [1074] Глеб Никитин провел личный прием граждан
29 декабря 2021 10:13  [984] Юрий Станкевич: "Каждую региональную неделю посещаю один-два муниципалитета Нижегородской области"
28 декабря 2021 13:59  [1080] Эксперты ФоРГО подвели политические итоги года
24 декабря 2021 19:53  [1610] Глеб Никитин: "Решения президента России по развитию научно-технического потенциала крайне важны для нашего региона"
Политика

Главы двух департаментов администрации Нижнего Новгорода уволились по собственному желанию

13 января 2022 16:15  [224] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Кадровые перемены произошли в двух департаментах администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на источник в мэрии.

Согласно информации, ещё в конце прошлого года заявления об увольнении по собственному желанию подали директор департамента строительства и капремонта Дмитрий Горбунов и директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Виталий Ковалёв. Чиновники проработали на своих постах не более двух лет.

В настоящее время обязанности руководителя департамента строительства исполняет замдиректора этого подразделения администрации Мария Павлова. Дептранс пока возглавил также заместитель директора департамента Вадим Нанаев.

Кстати, Виталий Ковалёв назначен директором МБУ "Центр", отвечающего за содержание улично-дорожной сети в центре Нижнего Новгорода. Чем займётся Дмитрий Горбунов, пока не сообщается.

Напомним, в декабре 2021 года заместителем главы администрации Нижнего Новгорода назначили Ирину Кондыреву.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph