Заместителем главы администрации Нижнего Новгорода назначена Ирина Кондырева Политика

Ирина Кондырева Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заместителем главы администрации Нижнего Новгорода с 6 декабря назначена Ирина Кондырева. Соответствующее распоряжение подписал глава города Юрий Шалабаев.

Как рассказали в мэрии, в подчинении Ирины Кондыревой находятся департамент кадровой политики и развития муниципального управления; управление делами; департамент общественных отношений; управление организационного, документационного обеспечения деятельности главы города и администрации города; управление по связям со СМИ; департамент по безопасности и мобилизационной подготовке.

Напомним, летом 2020 года была утверждена новая структура администрации города, предложенная и.п. главы Юрием Шалабаевым. Тогда количество заместителей главы администрации города было сокращено с семи до пяти. С августа 2020 года Ирина Кондырева исполняла обязанности заместителя главы администрации города в реорганизованной структуре.

Кроме того, 24 августа 2020 года чиновница была назначена руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Ирина Кондырева в 2007 году окончила Волго-Вятскую академию госслужбы по специальности "Финансы и кредит".

В 2008-2009 годах прошла профессиональную переподготовку по специальности "Информационные технологии" в ННГУ им. Лобачевского.

В 2011 году закончила курсы повышения квалификации в РАНХиГС при Президенте РФ по направлению подготовки "Управление государственными и муниципальными заказами", в 2019 году – курсы повышения квалификации по направлению "Проектное управление в органах государственной власти".

Имеет стаж государственной гражданской службы почти 20 лет. С 2002 года проходила службу в министерстве финансов Нижегородской области.