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Анонсы событий для СМИ на 14 января 2022 года
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Спорт

Проект "Биатлон в школу" реализуется на базе нижегородской школы №181

14 января 2022 10:35  [142] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Проект "Биатлон в школу" реализуется на базе нижегородской школы №181. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Согласно информации, в прошлом году Нижегородская область вошла в 11 пилотных регионов, в которых проходит программа "Биатлон в школу".

"В настоящее время данный проект реализуется в школе №181 Канавинского района, где организована и успешно работает секция по биатлону", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что решение о реализации проекта на территории России было принято еще в 2020 году комиссией общественного совета министерства спорта РФ массовых видов спорта и ГТО. Регионам было рекомендовано реализовать проект - определили 11 пилотных субъектов. Одним из них стала Нижегородская область.

Проект "Биатлон в школу" предусматривает использование пневматического оружия.

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Теги:
Биатлон Спорт Школы
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